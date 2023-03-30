Яир Нетаниягу возместит ущерб Став Шафир после проигрыша иска о клевете
Согласно постановлению суда Тель-Авива в четверг, Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, возместит ущерб бывшему члену парламента от “Авода” Став Шафир после проигрыша иска о клевете из-за серии оскорбительных твитов.
Шафир подала в суд на Яира Нетаниягу из-за постов, которые он написал о ней в Twitter. Нетаниягу подал ответный иск из-за постов бывшего депутата в социальных сетях, который был в четверг отклонен судом.
В итоге Нетаниягу заплатит Шафир 70 000 шекелей:
- 40 000 шекелей – за клеветнические комментарии,
- 20 000 шекелей – в качестве судебных издержек и гонораров адвокатов,
- 10 000 шекелей – в качестве расходов на отклоненный встречный иск.
“Возможно, он наконец поймет, что его отвратительное поведение имеет свою цену”, – сказала Шафир. “Мы позаботимся о том, чтобы таким людям, как Яир, не удалось отговорить кого-либо от борьбы за свои убеждения”.
Сын премьер-министра известен своими крайне правыми взглядами и агрессивным ведением социальных сетей, из-за чего он неоднократно привлекался к суду. Шафир требовала 263 000 шекелей в качестве компенсации за посты Нетаниягу в Twitter, которые, по ее словам, были ложными, клеветническими и унижающими ее достоинство.