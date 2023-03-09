



Яир Нетаниягу подал в суд на бывшего члена Кнессета

Яир Нетаньяху, сын премьер-министра, сегодня, в четверг подал иск о диффамации на сумму 150 000 шекелей против бывшего члена Кнессета Став Шапир.



Иск был подан из-за слов Шапир в программе "Офира и Беркович": "Это насилие, которое мы видим, как Яир Нетаниягу применяет. Мы видим, как применяет насилие его отец… Оно просачивается из Интернета, на глазах у десятков тысяч последователей, становится насилием, которое мы видим на улицах, когда нечто направляет нож начеловека, который только что перешел дорогу, и убивает его".



"Шапир говорила вещи, составляющие диффамацию высшей пробы, наряду с чистой агитацией. Разногласия между сторонами конфликта являются поводом для ее приглашения на телешоу, наряду с тем фактом, что ответчик является политическим противником отца истца. Очевидно, что причинение вреда истцу, будет косвенным причинением вреда его отцу. Все это устанавливает тот факт, что высказывания не только представляют собой клевету, но и были задуманы и сказаны с умыслом и намерением причинить вред", — говорится в иске.



Далее было заявлено, что "немыслимо, чтобы ответчик доказывал против истца факт, что он является причиной убийства человека", и этот только "выражение мнения".



Одновременно с иском в магистратском суде Тель-Авива идет судебное разбирательство по иску о диффамации, поданному Шапир против Нетаниягу, и поданному им встречному иску.



Эти двое столкнулись в социальных сетях после того, как Биньямин Нетаниягу, будучи премьер-министром, принял своего сына Авнера в своем доме, несмотря на введенный в то время карантин из-за коронавируса. Шапир раскритиковала Нетаниягу, и Яир ответил ей: "Ты уверена, что хочешь поговорить о морали, в свете неудачного проекта, который вы пытались организовать с любовником-педофилом и постоянным посетителем острова педофилов Эпштейна? Вы уродливы и внутри, и снаружи. Уже найди себе постоянного мужа-араба, который тебя не бросит. Иди в какую-нибудь деревню, прими ислам и оставь нас в покое".



Шапир в ответ разместила еще один пост, в котором она написала: "Теперь, когда я читаю, как пишет сын премьер-министра, который получил образование и теперь транжирит деньги налогоплательщиков, я вижу лжеца, злодея и расиста. Рот ребенка - наследие отца".



Яир Нетаниягу ответил ей: "Глупая коммунистка, любительница педофилов. Я не взял ни шекеля от государства. Вы же должны налогоплательщикам восемь миллионов шекелей".



Это обвинение Шапир опровергла и назвала ложным.