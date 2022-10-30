



Взрывы автомобилей у министерства образования Сомали привели к десяткам жертв

Два взрыва заминированных автомобилей у министерства образования в столице Сомали Могадишо в субботу убили и ранили десятки людей, сообщили полиция и государственное информационное агентство.



Власти заявили, что нападение совершила исламистская группировка "Аль-Шабааб", целью которой, по их словам, было министерство образования, перекресток и школа.



"В 14:00 террористы "Аш-Шабааб" совершили теракт с двумя взрывами против мирных жителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей", — заявил представитель полиции Садик Дудише.



Информация о числе погибших и раненых уточняется. Государственное информационное агентство SONNA сообщило, что взрывы привели к "десяткам жертв среди гражданского населения, включая независимого журналиста Мохамеда Иссе Кона".



Синдикат сомалийских журналистов подтвердил, что тележурналист Кона был убит.



Первый взрыв прогремел в министерстве, затем второй взрыв произошел, когда прибыли машины скорой помощи и люди собрались, чтобы помочь пострадавшим, сообщил агентству Рейтер офицер полиции Нур Фарах.



Другой полицейский, охранявший министерство, сообщил, что видел по меньшей мере 12 тел и более 20 раненых.



Через несколько мгновений после взрывов над местом происшествия поднялся большой столб дыма.



"Второй взрыв сжег нашу машину скорой помощи, когда мы приехали, чтобы забрать пострадавших от первого взрыва", — сказал Абдикадир Абдирахман из службы скорой помощи Аамина.



По его словам, в результате взрыва пострадали водитель и работник скорой помощи.



Сотрудничающая с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Шабааб", которая ведет боевые действия в Сомали уже более десяти лет, стремится свергнуть центральное правительство и установить собственный режим, основанный на строгом толковании законов шариата.

