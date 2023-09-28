



Взрывная волна 30 км: В Ташкенте раздался мощный взрыв – видео

В столице Узбекистана раздался мощный взрыв на складе "Интер Логистик". в микрорайоне "Строители" Сергелийского района, который местные жители почувствовали в 30 километрах от эпицентра. Об этом сообщает Минздрав Узбекистана.



По предварительным данным, взрыв произошел около трех часов ночи в районе таможенного склада местного аэропорта.



"Подросток 2006 года рождения скончался на месте происшествия и был доставлен в больницу без признаков жизни", – заявили в ведомстве.



24 человека госпитализировали, их состояние здоровья удовлетворительное. Остальным оказали первую помощь на месте происшествия. Всего сообщается о 163 пострадавших.



В результате взрыва в близлежащих домах выбиты стекла. На самом складе начался большой пожар.



По данным МВД Узбекистана, причиной пожара стала вспышка на складе.



"В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе "произошел в результате крушения самолета". Это абсолютная неправда", – сообщили в МЧС.