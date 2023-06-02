



Второй джекпот за 3 года: Американка выиграла шестизначную сумму

Тереса Уильямс из штата Северная Каролина выиграла приз в размере $100 000 по скретч-лотерейному билету менее чем через три года после того, как она выиграла $150 000 в другой игре. Об этом пишет UPI.



31 мая Тереса прибыла в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать свой приз и после необходимых удержаний налогов получила домой 71 256 долларов. Лотерейный скретч-офф билет Mega 7 обошелся везучей американке купила в 20 долларов.



В ноябре 2020 года Уильямс уже посещала штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать приз в размере 150 000 долларов по скретч-билету Holiday Luck X50. Удачливая обладательница счастливого билета не сообщила, есть ли у нее какие-нибудь ближайшие планы на свой выигрыш.



Образовательная лотерея Северной Каролины отмечает, что Mega 7 дебютировала в октябре с четырьмя призами по 2 миллиона долларов и восемью призами по 100 000 долларов. Осталось разыграть два приза по 2 миллиона долларов и два приза по 100 000 долларов.