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Возвращаясь из жарких стран, с мясом везла она чемодан
10.02.2024 13:43 MIGnews.com

Возвращаясь из жарких стран, с мясом везла она чемодан

В аэропорту Ганновера у африканки изъяли пару чемоданов, которые нещадно смердели.

Процедура есть процедура. Чемоданы открыли.

“Два чемодана были набиты не одеждой или чем-то подобным, как обычно, а в общей сложности около 40 килограммов неохлажденных мясных и рыбных продуктов”, — рассказал представитель таможни Энрико Бахер.

От продуктов, которые провели в чемоданах как минимум 11 часов, исходил резкий неприятный запах. Об этом сообщает Bild.

“К сожалению, у нас нередко можно найти в багаже ​​путешественников мясные продукты, но, учитывая их количество, это была необыкновенная находка даже для моих опытных коллег”, — добавил Бахер.

 

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