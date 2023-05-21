



Волна жары: Израильтян предупредили об ожидаемой опасной погоде

Управление природы и парков публикует предупреждение об ожидаемой погоде в ближайшие дни и закрывает некоторые заповедники и национальные парки.



На Израиль надвигается волна экстремальной жары, и управление природы и парков публикует предупреждение о том, что начиная с завтрашнего дня в полдень существует реальная опасность пожаров.



В заявлении, опубликованном от имени управления, говорится следующее: "Согласно прогнозу метеорологической службы, завтра, в понедельник 22.05.23, ожидается палящая жара и очень высокий индекс опасности пожаров".



Управление уточняет, что "все туристические тропы в заповедниках/национальных парках в районе Иудейских гор и к востоку от шоссе 38 будут закрыты."



В объявлении управления говорится : "Вы можете посетить парки и заповедники вблизи источника питьевой воды и тени".