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Волна жары: Израильтян предупредили об ожидаемой опасной погоде
21.05.2023 20:37 Аркадий Бочаровский

Волна жары: Израильтян предупредили об ожидаемой опасной погоде

Управление природы и парков публикует предупреждение об ожидаемой погоде в ближайшие дни и закрывает некоторые заповедники и национальные парки.

На Израиль надвигается волна экстремальной жары, и управление природы и парков публикует предупреждение о том, что начиная с завтрашнего дня в полдень существует реальная опасность пожаров.

В заявлении, опубликованном от имени управления, говорится следующее: "Согласно прогнозу метеорологической службы, завтра, в понедельник 22.05.23,  ожидается палящая жара и очень высокий индекс опасности пожаров".

Управление уточняет, что "все туристические тропы в заповедниках/национальных парках в районе Иудейских гор и к востоку от шоссе 38 будут закрыты."

В объявлении управления говорится : "Вы можете посетить парки и заповедники вблизи источника питьевой воды и тени".

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