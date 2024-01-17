



Волна убийств трансгендеров в Мексике вызывает гнев и протесты ЛГБТ

За последние шесть лет правозащитная группа Letra S зафиксировала более 500 целенаправленных убийств представителей ЛГБТ в Мексике.



Власти Мексики заявили, что за первые две недели 2024 года были убиты по меньшей мере три трансгендера, а правозащитные группы расследуют еще два подобных случая. Убийства ознаменовали собой жестокое начало года в стране, где ЛГБТ-сообщество часто становится объектом нападок.



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Последняя смерть произошла в воскресенье, когда трансгендерная активистка и политик Саманта Гомес Фонсека получила множественные огнестрельные ранения и была убита в машине на юге Мехико, по данным местной прокуратуры.



Убийства вызвали возмущение представителей ЛГБТК-сообщества, которые в понедельник провели акцию протеста на главной магистрали Мехико.

Около 100 человек прошли маршем, скандируя: "Саманта, послушай, мы боремся за тебя" и несли таблички с надписью "Ваша ненависть убивает". Другая группа протестующих ранее в тот же день нарисовала на стенах Национального дворца Мексики слова "Жизнь трансов имеет значение".



Фонсека, активистка и политик, убитая в воскресенье, первоначально собиралась выйти на марш вместе с другими активистами, чтобы призвать к большему принятию трансгендеров в обществе. После ее смерти марш быстро превратился в призыв к справедливости и к принятию более всеобъемлющих законов о преступлениях на почве ненависти.

