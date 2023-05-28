Новости » Происшествия
Вода в Гранд-канале в Венеции стала зеленой
28.05.2023 23:42 Ирина Демьянова

Вода в Гранд-канале в Венеции стала зеленой

Пожарные взяли пробы воды на Гранд-канале в Венеции, где сегодня утром появилась флуоресцентная зеленая вода.

Об этом сообщает La Repubblica.

По некоторым данным произошел разлив вещества, содержащего флуоресцеин натрия, органический краситель, используемый для проверки воды и сточных вод, а также в медицине.

Префект Венеции Микеле ди Бари немедленно принял меры и созвал срочное координационное совещание между различными полицейскими силами города.

Цель встречи состоит в том, чтобы понять происхождение явления и изучить действия, которые необходимо предпринять.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы