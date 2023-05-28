



Вода в Гранд-канале в Венеции стала зеленой

Пожарные взяли пробы воды на Гранд-канале в Венеции, где сегодня утром появилась флуоресцентная зеленая вода.



Об этом сообщает La Repubblica.



По некоторым данным произошел разлив вещества, содержащего флуоресцеин натрия, органический краситель, используемый для проверки воды и сточных вод, а также в медицине.



Префект Венеции Микеле ди Бари немедленно принял меры и созвал срочное координационное совещание между различными полицейскими силами города.



Цель встречи состоит в том, чтобы понять происхождение явления и изучить действия, которые необходимо предпринять.

