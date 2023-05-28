Вода в Гранд-канале в Венеции стала зеленой
Пожарные взяли пробы воды на Гранд-канале в Венеции, где сегодня утром появилась флуоресцентная зеленая вода.
Об этом сообщает La Repubblica.
По некоторым данным произошел разлив вещества, содержащего флуоресцеин натрия, органический краситель, используемый для проверки воды и сточных вод, а также в медицине.
Префект Венеции Микеле ди Бари немедленно принял меры и созвал срочное координационное совещание между различными полицейскими силами города.
Цель встречи состоит в том, чтобы понять происхождение явления и изучить действия, которые необходимо предпринять.