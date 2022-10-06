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Во время драки в Нетании зарезали мужчину
06.10.2022 07:06 Ольга Белозерова

Во время драки в Нетании зарезали мужчину

24-летний житель Нетании был зарезан во время драки в городе в ночь на четверг.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Вызванные на место происшествия медики оказали помощь раненому молодому человеку и эвакуировали его в больницу "Ланиадо," где позже констатировали смерть пострадавшего.

Полиция прибыла на место происшествия и начала расследование, разыскивая преступников, а также собирая улики. В полиции заявили, что предыстория и обстоятельства инцидента пока не выяснены.

 

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