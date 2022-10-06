



Во время драки в Нетании зарезали мужчину

24-летний житель Нетании был зарезан во время драки в городе в ночь на четверг.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Вызванные на место происшествия медики оказали помощь раненому молодому человеку и эвакуировали его в больницу "Ланиадо," где позже констатировали смерть пострадавшего.



Полиция прибыла на место происшествия и начала расследование, разыскивая преступников, а также собирая улики. В полиции заявили, что предыстория и обстоятельства инцидента пока не выяснены.



