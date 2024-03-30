



ВМС Индии спасли захваченное пиратами иранское рыболовное судно

ВМС Индии заявили, что в четверг вечером получил информацию о "потенциальном инциденте с пиратами" на борту судна Al-Kambar, и два корабля ВМС Индии были направлены на его перехват.



По данным Anadolu, сообщалось, что на борт судна поднялись девять вооруженных пиратов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"После более чем 12 часов интенсивных принудительных тактических мер... пираты на борту захваченного рыболовецкого судна были вынуждены сдаться. Экипаж, состоящий из 23 граждан Пакистана, был благополучно спасен", - заявили представители ВМС.



ВМС отметили, что "команды специалистов ВМС Индии в настоящее время проводят тщательную санитарную обработку и проверку мореходных качеств рыболовного судна, чтобы сопроводить его в безопасный район для возобновления нормальной рыболовной деятельности".



За последнее время ВМС Индии провели несколько операций и спасли суда и экипажи после попыток захвата или нападения.



На фоне нападений в Красном и Аравийском морях Индия также разместила в регионе военные корабли в качестве "силового сдерживания".

