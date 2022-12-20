



Власти признали нехватку спасательных жилетов на затонувшем тайском корабле

Корвет HTMS Sukhothai, находящийся в эксплуатации 35 лет, затонул в воскресенье вечером в бурном море со 105 людьми на борту.



Командующий ВМС адмирал Чернгчай Чомчернгпат заявил на пресс-конференции в Бангкоке, что на данный момент спасено 76 человек, пятеро найдены мертвыми, а 24 числятся пропавшими без вести.



Выживший, идентифицированный как Чананью Кансрия, был подобран проходящим грузовым судном, согласно спасательно-координационному центру военно-морского флота в Бангсафане в провинции Прачуапкхирихан, недалеко от места аварии.



В воскресенье вечером из-за сильного ветра и высоких волн морская вода попала на корабль, выведя из строя его электрическую систему и сделав управление судном практически невозможным. Другие военно-морские суда поспешили к месту происшествия, чтобы помочь пострадавшему судну, но мало что могли сделать из-за плохих морских условий. Поскольку корабль нельзя было контролировать, в него попало много воды, в результате чего он накренился и затонул.



Выжившие моряки, опрошенные тайским телевидением, сказали, что им не хватило спасательных жилетов, потому что корабль перевозил гостей в дополнение к своему обычному экипажу, который, по данным веб-сайта ВМФ, состоял из 87 матросов и офицеров.



Командующий ВМС Чернгчай подтвердил это: “В этой операции к ним добавили сотрудников морской пехоты и командования воздушной и береговой обороны, около 30 человек. Поэтому я думаю, что не хватило спасательных жилетов”, — сказал он.



Во время выступления вице-адмирала Пичаи в спасательном центре к нему обратилась мать одного из пропавших без вести моряков.



“Мой сын позвонил мне, когда корабль начал тонуть. Он сказал, что получил не спасательный жилет, а только спасательный круг. Когда я услышала это, мое сердце было разбито”, – сказала женщина.

