



Владельца крокодиловой фермы растерзали его собственные питомцы

Сегодня сорок крокодилов убили камбоджийского фермера, когда он пытался приручить одну из своих рептилий.



Сообщается, что 72-летняя жертва по имени Луан Нам вошел в вольер, чтобы вытащить одну из самок из клетки, где она отложила яйца.



Ситуация приняла катастрофический оборот после того, как зверь "напал на палку", которую использовал фермер, чтобы загнать ее в загон. В результате фермер потерял равновесие и упал в вольер к рептилиям.



Десятки крокодилов напали на мужчину и разорвали его тело в клочья. По словам начальника полиции, Луан Нам потерял обе руки и ногу, которые крокодилы полностью съели.



Семья и друзья 72-летнего мужчины годами убеждала его бросить этот бизнес.

