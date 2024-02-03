



Вертолет с миротворцами ООН в Конго подвергся обстрелу

На востоке Демократической Республики Конго вертолет с миротворцами ООН попал под обстрел.



По данным пресс-службы ООН, несколько миротворцев получили ранения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Предположительно, к обстрелу причастны члены вооруженной группировки M23 ("Движение 23 марта").



"Ранены двое южноафриканских миротворцев, в том числе один находится в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.



После обстрела вертолет успешно приземлился в районе города Гома.