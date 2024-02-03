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Вертолет с миротворцами ООН в Конго подвергся обстрелу
03.02.2024 08:36 Алина Груднева

Вертолет с миротворцами ООН в Конго подвергся обстрелу

На востоке Демократической Республики Конго вертолет с миротворцами ООН попал под обстрел.

По данным пресс-службы ООН, несколько миротворцев получили ранения.

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Предположительно, к обстрелу причастны члены вооруженной группировки M23 ("Движение 23 марта"). 

"Ранены двое южноафриканских миротворцев, в том числе один находится в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

После обстрела вертолет успешно приземлился в районе города Гома.

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