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Версаль загорелся. Пожар был быстро локализован
11.06.2024 18:19 MIGnews.com

Версаль загорелся. Пожар был быстро локализован

Версальский замок был эвакуирован примерно в 15:20 во вторник, 11 июня, после того как в нем начался пожар, сообщает телеканал BFMTV и несколько человек в социальных сетях.

Пожар был "быстро взят под контроль", по словам пожарной бригады. Эту информацию также повторил официальный аккаунт памятника в сети X.

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На одном из видео, размещенных на сайте X, виден дым. 

По словам пожарной бригады Ивелина и отдела коммуникаций памятника, инцидент "не нанес ущерба коллекциям" и не привел к жертвам. Пожар был быстро потушен около 16:00.

Было мобилизовано 97 пожарных, а бригады остались на месте, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

Министр культуры Рашида Дати высоко оценила действия пожарных, которые предотвратили трагедию или разрушение памятника.
 


 

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