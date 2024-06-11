



Версаль загорелся. Пожар был быстро локализован

Версальский замок был эвакуирован примерно в 15:20 во вторник, 11 июня, после того как в нем начался пожар, сообщает телеканал BFMTV и несколько человек в социальных сетях.



Пожар был "быстро взят под контроль", по словам пожарной бригады. Эту информацию также повторил официальный аккаунт памятника в сети X.



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На одном из видео, размещенных на сайте X, виден дым.



По словам пожарной бригады Ивелина и отдела коммуникаций памятника, инцидент "не нанес ущерба коллекциям" и не привел к жертвам. Пожар был быстро потушен около 16:00.



Было мобилизовано 97 пожарных, а бригады остались на месте, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.



Министр культуры Рашида Дати высоко оценила действия пожарных, которые предотвратили трагедию или разрушение памятника.

