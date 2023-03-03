



Вандалы разрисовали статую русалки в Дании в цвета российского флага

Одна из самых известных достопримечательностей Дании пострадала от деятельности вандалов. На основании статуи Русалке нарисовали три цвета, символизирующих российский флаг. Об этом сообщает The Guardian.



Сообщается, что в четверг жители Копенгагена заметили разрисованный в красно-бело-синий цвет камень на котором сидит Русалка - статуя, посвящена главной героине сказок Ганса Кристиана Андерсена.



Полиция зафиксировала следы вандализма, а также пытается найти следы, которые могут найти виновных. Начато расследование по факту данного действия, расцененного как знак поддержки Москвы в войне на Украине .



Известный памятник не впервые становится жертвой вандалов. В 1964 году была украдена голова Русалки, а еще через 20 лет отрезали ее руку.



Последний раз статую главной героини сказок Ганса Кристиана Андерсена разрисовывали в 2020 году. Тогда на нем написали загадочные слова racist fish (расистская рыба).



