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Вандалы разрисовали статую русалки в Дании в цвета российского флага
03.03.2023 03:31 Ирина Демьянова

Вандалы разрисовали статую русалки в Дании в цвета российского флага

Одна из самых известных достопримечательностей Дании пострадала от деятельности вандалов. На основании статуи Русалке нарисовали три цвета, символизирующих российский флаг. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что в четверг жители Копенгагена заметили разрисованный в красно-бело-синий цвет  камень на котором сидит Русалка - статуя, посвящена главной героине сказок Ганса Кристиана Андерсена.

Полиция зафиксировала следы вандализма, а также пытается найти следы, которые могут найти виновных. Начато расследование по факту данного действия, расцененного как знак поддержки Москвы в войне на Украине .

Известный памятник не впервые становится жертвой вандалов. В 1964 году была украдена голова Русалки, а еще через 20 лет отрезали ее руку.

Последний раз статую главной героини сказок Ганса Кристиана Андерсена разрисовывали в 2020 году. Тогда на нем написали загадочные слова racist fish (расистская рыба).

 

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