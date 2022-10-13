



Вандалы изуродовали свастикой вывеску еврейского ресторана в США

В Портленде, штат Орегон (США), вандалы изуродовали вывеску еврейского ресторана, нанеся на нее изображение свастики.



Владелец веганского еврейского гастронома Ben&Esther’s Джастин Кинг рассказал, что на выходных на вывеске ресторана неизвестные нарисовали свастику, а несколько недель назад кто-то разбил окна входной двери ресторана. Также несколько раз вандалы заклеивали замки суперклеем.



Кинг также рассказал, что несколько назад в ресторан поступил звонок с угрозами. Он обратился в полицию, но не получил ответа ни об одном из инцидентов.



"(Вандализм со свастикой – ред.) совпадает с окончанием Йом-Кипура, Дня искупления. Прийти сразу после Йом-Кипур, я думаю, важно, и потенциально это было устроено таким образом", – добавил он.