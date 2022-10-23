



В Якутске убили и расчленили вернувшегося из Украины военнослужащего

Вернувшегося из Украины военнослужащего убили и расчленили в Якутске случайные знакомые. Об этом сообщили в "Вести" со ссылкой на региональный Следственный комитет.



Преступление было совершено в октябре. По версии следствия, погибший случайно познакомился с двумя местными жителями. Во время распития алкоголя они поссорились из-за пустяка, началась драка.



Подозреваемые забили только вернувшегося с Украины военнослужащего до смерти, после чего попытались скрыть следы. Они разрубили тело, конечности разложили по пакетам и вынесли в мусорный контейнер.



Подозреваемых в убийстве вскоре задержали и поместили в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство по предварительному сговору".