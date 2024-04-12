



В уходящем под воду Оренбурге сработала сирена

Днем, 12 апреля, в уходящем под воду из-за паводка Оренбурге сработала сирена.



В городе объявлена массовая эвакуация.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - предупредил мэр города Сергей Салмин.



Он призвал жителей взять с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости из-за критического положения.