Новости » Происшествия
В уходящем под воду Оренбурге сработала сирена
12.04.2024 13:10 Алина Груднева

В уходящем под воду Оренбурге сработала сирена

Днем, 12 апреля, в уходящем под воду из-за паводка Оренбурге сработала сирена.

В городе объявлена массовая эвакуация.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - предупредил мэр города Сергей Салмин.

Он призвал жителей взять с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости из-за критического положения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы