В уходящем под воду Оренбурге сработала сирена
Днем, 12 апреля, в уходящем под воду из-за паводка Оренбурге сработала сирена.
В городе объявлена массовая эвакуация.
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"Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - предупредил мэр города Сергей Салмин.
Он призвал жителей взять с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости из-за критического положения.