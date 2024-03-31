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В Турции схвачены десятки подозреваемых в связях с ИГИЛ
31.03.2024 16:35 Алина Груднева

В Турции схвачены десятки подозреваемых в связях с ИГИЛ

В Турции проведена антитеррористическая операция, в ходе которой спецслужбы задержали 51 подозреваемых в связях с ИГИЛ.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Эрликая.

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Операцию проводили в 21 провинции. В ней участвовали провинциальные управления полиции в координации с прокуратурой, главным управлением безопасности, разведуправлением и департаментом по борьбе с терроризмом.

Больше всего задержанных было в провинции Анкара. В ходе операции были изъяты документы и цифровые материалы. Расследование продолжается.
 

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