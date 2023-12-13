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В Турции напали на Starbucks
13.12.2023 21:44 Алина Груднева

В Турции напали на Starbucks

В среду, 12 декабря, неизвестные напали на популярную сеть кофеен Starbucks  в Турции.

Об этом сообщает турецкий сайт Cumhuriyyet.

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Уточняется, что вооруженные люди обстреляли кофейню в Адане. Обошлось без пострадавших и погибших.

Стрелков задержали. По словам источников, в различных филиалах Starbucks происходят инциденты с разного рода нападениями со стороны людей, которые протестуют против Израиля. 

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