



В Турции напали на Starbucks

В среду, 12 декабря, неизвестные напали на популярную сеть кофеен Starbucks в Турции.



Об этом сообщает турецкий сайт Cumhuriyyet.



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Уточняется, что вооруженные люди обстреляли кофейню в Адане. Обошлось без пострадавших и погибших.



Стрелков задержали. По словам источников, в различных филиалах Starbucks происходят инциденты с разного рода нападениями со стороны людей, которые протестуют против Израиля.