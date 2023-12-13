В Турции напали на Starbucks
В среду, 12 декабря, неизвестные напали на популярную сеть кофеен Starbucks в Турции.
Об этом сообщает турецкий сайт Cumhuriyyet.
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Уточняется, что вооруженные люди обстреляли кофейню в Адане. Обошлось без пострадавших и погибших.
Стрелков задержали. По словам источников, в различных филиалах Starbucks происходят инциденты с разного рода нападениями со стороны людей, которые протестуют против Израиля.