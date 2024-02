В Тунисе подожгли двор синагоги

Неизвестные напали на синагогу в тунисском городе Сфакс и подожгли внутренний двор.



Соответствующее видео распространили в социальных сетях.



По данным местных СМИ, антисемитское нападение на религиозное учреждение произошло на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом.



В результате нападения никто не пострадал. Были повреждены окна синагоги. Пожарным удалось взять пламя под контроль, прежде чем оно охватило само здание. По факту нападения начато расследование.

A historic Synagogue in Tunisia was set on fire today. pic.twitter.com/lgQhITVRar