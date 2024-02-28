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В Тунисе подожгли двор синагоги
28.02.2024 16:56 Алина Груднева

В Тунисе подожгли двор синагоги

Неизвестные напали на синагогу в тунисском городе Сфакс и подожгли внутренний двор.

Соответствующее видео распространили в социальных сетях.

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По данным местных СМИ, антисемитское нападение на религиозное учреждение произошло на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом.

В результате нападения никто не пострадал. Были повреждены окна синагоги. Пожарным удалось взять пламя под контроль, прежде чем оно охватило само здание. По факту нападения начато расследование.

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