Новости » Происшествия
В Тель-Авиве полыхает 44-этажное здание
23.01.2023 18:08 Алина Груднева

В Тель-Авиве полыхает 44-этажное здание

В понедельник, 23 января, в 44-этажном здании на улице Йосеф Паамони в Тель-Авиве вспыхнул масштабный пожар. 

На место происшествия отправились сотрудники пожарно-спасательной службы.

На момент написания материала, пожар локализовать не удалось. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. 

По словам источников, здание предназначено для проживания, однако оно еще не заселено. Информация о том, что кто-то мог оказаться в ловушке в горящем здании, не поступала.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы