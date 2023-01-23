



В Тель-Авиве полыхает 44-этажное здание

В понедельник, 23 января, в 44-этажном здании на улице Йосеф Паамони в Тель-Авиве вспыхнул масштабный пожар.



На место происшествия отправились сотрудники пожарно-спасательной службы.



На момент написания материала, пожар локализовать не удалось. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.



По словам источников, здание предназначено для проживания, однако оно еще не заселено. Информация о том, что кто-то мог оказаться в ловушке в горящем здании, не поступала.