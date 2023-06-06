



В Тайбе конфисковано более тонны непригодного мяса

Во вторник, 6 июня, полиция совместно с сотрудниками минздрава конфисковали мясо, которое не было пригодным к употреблению в пищу.



По данным "Маарив", это произошло в рамках инспекции, в ходе которой проверялось надлежащее хранение и качество продаваемой продукции.



В ходе мероприятия был проведен ряд проверок в различных мясных лавках города, по результатам которых было конфисковано и уничтожено более тонны мяса.



Уточняется, что оно либо было непригодным, либо его происхождение не было установлено.



