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мясо
06.06.2023 20:40 Алина Груднева

В Тайбе конфисковано более тонны непригодного мяса

Во вторник, 6 июня, полиция совместно с сотрудниками минздрава конфисковали мясо, которое не было пригодным к употреблению в пищу.

По данным "Маарив", это произошло в рамках инспекции, в ходе которой проверялось надлежащее хранение и качество продаваемой продукции.

В ходе мероприятия был проведен ряд проверок в различных мясных лавках города, по результатам которых было конфисковано и уничтожено более тонны мяса.

Уточняется, что оно либо было непригодным, либо его происхождение не было установлено.

 

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