



В Судане захватили лабораторию с вирусами

Сегодня, 25 апреля, в Судане захватили лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры.



Об этом сообщает The Guardian.



Представитель Всемирной организации здравоохранения Нима Саид Абид сообщил, что одна из групп захватила лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры и другие опасные материалы.



По его словам, технические специалисты не смогли попасть в лабораторию, чтобы обезопасить ее.



"Это главная проблема: нет доступа для лаборантов, чтобы они могли попасть в лабораторию и безопасно содержать имеющийся биологический материал и вещества", - сказал он, отказавшись уточнить, какая из сторон захватила объект.



Однако, по некоторым данным, его контролируют Силы быстрого реагирования.



