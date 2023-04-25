В Судане захватили лабораторию с вирусами
Сегодня, 25 апреля, в Судане захватили лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры.
Об этом сообщает The Guardian.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Нима Саид Абид сообщил, что одна из групп захватила лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры и другие опасные материалы.
По его словам, технические специалисты не смогли попасть в лабораторию, чтобы обезопасить ее.
"Это главная проблема: нет доступа для лаборантов, чтобы они могли попасть в лабораторию и безопасно содержать имеющийся биологический материал и вещества", - сказал он, отказавшись уточнить, какая из сторон захватила объект.
Однако, по некоторым данным, его контролируют Силы быстрого реагирования.