



В столице Сербии подросток устроил стрельбу в школе: 9 погибших

В сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. Известно по меньшей мере о 9 погибших.



Об этом пишет местное издание Novosti.



Стрельба началась около 8 часов утра по местному времени. Отмечается, что среди погибших учеников также есть и охранник учебного заведения.



"Среди раненых есть и те, жизни которых угрожает опасность. Семиклассник, который совершил бойню, находился под воздействием наркотиков. В остальном он примерный ученик и, как мы узнаем, сын медработников", - пишет издание.



Полиция оградила кварталы вокруг школы. Подозреваемый несовершеннолетний уже был задержан.



