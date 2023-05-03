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В столице Сербии подросток устроил стрельбу в школе: 9 погибших
03.05.2023 13:30 Ирина Демьянова

В столице Сербии подросток устроил стрельбу в школе: 9 погибших

В сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. Известно по меньшей мере о 9 погибших.

Об этом пишет  местное издание Novosti.

Стрельба началась около 8 часов утра по местному времени. Отмечается, что среди погибших учеников также есть и охранник учебного заведения.

"Среди раненых есть и те, жизни которых угрожает опасность. Семиклассник, который совершил бойню, находился под воздействием наркотиков. В остальном он примерный ученик и, как мы узнаем, сын медработников", - пишет издание.

Полиция оградила кварталы вокруг школы. Подозреваемый несовершеннолетний уже был задержан.

 

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