В столице Сербии подросток устроил стрельбу в школе: 9 погибших
В сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. Известно по меньшей мере о 9 погибших.
Об этом пишет местное издание Novosti.
Стрельба началась около 8 часов утра по местному времени. Отмечается, что среди погибших учеников также есть и охранник учебного заведения.
"Среди раненых есть и те, жизни которых угрожает опасность. Семиклассник, который совершил бойню, находился под воздействием наркотиков. В остальном он примерный ученик и, как мы узнаем, сын медработников", - пишет издание.
Полиция оградила кварталы вокруг школы. Подозреваемый несовершеннолетний уже был задержан.