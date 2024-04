В Стамбуле в ночном клубе вспыхнул пожар: есть погибшие и раненые

Во вторник, 2 апреля, в одном из ночных клубов Стамбула вспыхнул пожар, в результате чего погибли 29 человек.



Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.



Причина пожара устанавливается. К ликвидации последствий были привлечены 86 спасателей и 31 единица техники.



По словам местного губернатора, погибшими были строители, которые вели в здании ремонтные работы. В рамках расследования задержаны шесть человек.



At least 29 people killed in fire that broke out during renovation work in night club in Turkish metropolis Istanbul https://t.co/SqkukBen3S pic.twitter.com/LlwCfzImVh