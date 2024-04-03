



В Стамбуле в ночном клубе вспыхнул пожар: есть погибшие и раненые

Во вторник, 2 апреля, в одном из ночных клубов Стамбула вспыхнул пожар, в результате чего погибли 29 человек.



Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.



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Причина пожара устанавливается. К ликвидации последствий были привлечены 86 спасателей и 31 единица техники.



По словам местного губернатора, погибшими были строители, которые вели в здании ремонтные работы. В рамках расследования задержаны шесть человек.

