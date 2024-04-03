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В Стамбуле в ночном клубе вспыхнул пожар: есть погибшие и раненые
03.04.2024 13:14 Алина Груднева

В Стамбуле в ночном клубе вспыхнул пожар: есть погибшие и раненые

Во вторник, 2 апреля, в одном из ночных клубов Стамбула вспыхнул пожар, в результате чего погибли 29 человек.

Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

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Причина пожара устанавливается. К ликвидации последствий были привлечены 86 спасателей и 31 единица техники.

По словам местного губернатора, погибшими были строители, которые вели в здании ремонтные работы.  В рамках расследования задержаны шесть человек.
 

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