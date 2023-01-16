



В США два самолета чуть не столкнулись в аэропорту

В пятницу, 13 января, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке на взлетно-посадочной полосе чуть не столкнулись два самолета.



По данным Independent, спустя два дня Федеральное авиационное управление (FAA) объявило о расследовании инцидента.



В частности, один из самолетов вырулил на полосу перед носом у лайнера, который уже шел на взлет. Воздушное судно Delta Air Lines Boeing 737, набиравшее скорость, было вынужденно экстренно остановиться, чтобы избежать столкновения. Движение самолет прекратил примерно за 305 метров до Boeing 777 American Airlines. В результате инцидента, к счастью, никто не травмировался.



"Авиадиспетчеры заметили другой самолет, пересекающий взлетно-посадочную полосу перед вылетающим лайнером. Согласно предварительному анализу, рейс 1943 Delta Air Lines прекратил разбег примерно за 1000 футов, прежде чем достиг места, где рейс 106 American Airlines, Boeing 777 вырулил с соседней полосы", - сказано в сообщении.



В авиакомпании Delta сообщили, что рейс 737-900 направлялся в Санто-Доминго в Доминиканской Республике. На борту было 145 пассажиров и шесть членов экипажа. В связи с инцидентом, самолет был вынужден вернуться. В итоге, вылет состоялся лишь в субботу. Пассажирам предоставили ночлег в гостинице. Авиакомпания после инцидента намерена сотрудничать с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) для анализа проблемы.