



В Сирии уничтожен иранский завод по производству дронов

В результате ночной атаки на Сирию, которая приписывается Израилю, был уничтожен завод по производству иранских беспилотников.



Об этом сообщает Al-Hadath со ссылкой на источники.



Иранское предприятие находилось в районе Дамаска. Ранее сирийские СМИ сообщали, что удар был нанесен по "научному центру", где якобы погибли двое "мирных жителей". Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что были ликвидированы проиранские боевики.



По словам источников, целью было предотвращение возможных будущих атак беспилотников.

