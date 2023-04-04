



Сирия угрожает Израилю тотальной эскалацией

Министерство иностранных дел Сирии отреагировало на серию атак по иранским объектам, которые приписываются Израилю.



Внешнеполитическое ведомство пригрозило "тотальной эскалацией" в регионе.



"В течение последних четырех дней израильские оккупационные силы осуществили нападения, которые включали районы в Дамаске и его окрестностях, а также Хомс и его пригороды, что привело к гибели и ранениям мирных жителей, а также ущерб имуществу", - сказано в заявлении МИД.



Сирийское внешнеполитическое ведомство обвинило израильское правительство, поддерживаемое Вашингтоном и сторонниками в других западных странах, в "бегстве от внутренних проблем к актам агрессии", а также в грубом нарушении международного права.



"Сирия еще раз предупреждает Израиль и его спонсоров о рисках этой агрессивной политики, толкающей регион к тотальной эскалации", - добавили в ведомстве.



Утром, 4 апреля, сирийские СМИ сообщили об очередном ударе по району Дамаска. Они объявили, будто погибли двое мирных жителей.



Это была четвертая за последние дни атака, приписываемая Израилю. Утверждалось, что удары были нанесены с Голанских высот по нескольким иранским целям на юге Дамаска. По новым данным, целью атаки был завод по производству иранских дронов.