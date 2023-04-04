



Ракетная атака по Сирии: СМИ обвиняют Израиль в убийстве "мирных жителей"

В ночь с воскресенья на понедельник сирийские государственные СМИ сообщили, что израильские силы со стороны Голанских высот нанесли ракетные удары по целям в окрестностях Дамаска. Согласно заявлению сирийских военных, были задействованы силы ПВО, которым удалось сбить часть ракет.



Сирийское агентство SANA сообщило, что причинен значительный ущерб, есть жертвы. Минобороны Сирии подтвердило, что "погибли двое мирных жителей".



Сирийская мониторинговая группа по правам человека (SOHR) сообщила, что израильские ракеты были выпущены по объектам иранских ополченцев и сирийским батареям ПВО.



Среди пораженных целей:

радар в районе Тель ас-Сан, восточней деревни Лахойя, в округе Ас-Суайда;

"лаборатория" в районе Аль-Кисуа, около Дамаска, где погибли двое "мирных жителей";

объекты в районе международного аэропорта Дамаска;

иранские объекты в районах Ас-Саида Зайнаб и Аль--Маамиль в Аль-Кисуа.

За последнюю неделю это четвертая ракетная атака по территории Сирии, приписываемая Израилю.Власти Израиля и ЦАХАЛ не комментируют сообщения об ударах по Сирии.