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В Сирии схвачены 16 террористов ИГИЛ
25.02.2024 19:32 Алина Груднева

В Сирии схвачены 16 террористов ИГИЛ

В сирийском городе Хасаке задержаны 16 боевиков террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщили "Сирийские демократические силы".

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Уточняется, что контртеррористическая операция проводилась при поддержке США.

В настоящее время "Сирийские демократические силы" контролируют большую часть провинций на северо-востоке, Эль-Хасаке и Ракка, а также в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор, где находятся крупнейшие нефтяные и газовые месторождения. 

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