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полиция рф
03.06.2023 19:46 Алина Груднева

В Шебекино из-за мародеров усилено патрулирование

В охваченном мародерством белгородском городе Шебекино усилили патрулирование.

Информацию об этом предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, от жителей, том числе тех, кто покинул район из-за обстрелов, поступали жалобы.

"По поводу патрулирования: вчера было усиление по моей просьбе. Будем делать все, чтобы защитить ваше имущество", - сказал он.

Гладков пояснил, что патрулирование на улицах будет проводиться сотрудниками МВД и Росгвардии. Относительно эвакуации он добавил, что вернуться местные смогут лишь тогда, когда ситуация успокоится.

Он добавил, что местным жителям "вернуться можно будет тогда, когда мы увидим, что ситуация успокоилась".

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