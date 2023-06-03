



В Шебекино из-за мародеров усилено патрулирование

В охваченном мародерством белгородском городе Шебекино усилили патрулирование.



Информацию об этом предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, от жителей, том числе тех, кто покинул район из-за обстрелов, поступали жалобы.



"По поводу патрулирования: вчера было усиление по моей просьбе. Будем делать все, чтобы защитить ваше имущество", - сказал он.



Гладков пояснил, что патрулирование на улицах будет проводиться сотрудниками МВД и Росгвардии. Относительно эвакуации он добавил, что вернуться местные смогут лишь тогда, когда ситуация успокоится.



Он добавил, что местным жителям "вернуться можно будет тогда, когда мы увидим, что ситуация успокоилась".