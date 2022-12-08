



В Севастополе прозвучали взрывы: говорят о беспилотнике

Во временно оккупированном Севастополе сегодня утром сообщили об очень громких взрывах. После чего самопровозглашенная "власть" заявила о так называемом "сбитии беспилотника" над Черным морем. Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.



"В Севастополе громко....Только что в районе 5-го км работало ПВО, звук: вроде бы сбили...", - пишут в сети.



Впоследствии местные Telegram-каналы написали о "очень громких взрывах".



"Севастополь, в 6:50 над светящимся, летело и его догнал выстрел и посыпались искры. Очень громко", - также сообщают в сети.



После чего так называемая "власть" заявила о якобы "убытии БПЛА".



"Утром очередной корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря", - написал так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев.



