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В сети опубликована информация об атакованной в Иордании американской базе
29.01.2024 12:27 Аркадий Бочаровский

В сети опубликована информация об атакованной в Иордании американской базе

В сети появилась информация об атакованной в Иордании американской базе.

Атака была совершена иранскими прокси. Убиты 3 американских военнослужащих, более 30 пострадали.

Американские военные заявили, что атака произошла на базе вблизи сирийской границы.

Название базы не разглашается, но человек, знакомый с этим вопросом, назвал ее Tower 22 в Иордании - база, занимающая стратегически важное место в Иордании, на самом северо-востоке, где границы страны пересекаются с Сирией и Ираком. 

Об этой базе мало что известно. Речь идет о комплексе логистической поддержке, и на базе находятся 350 военнослужащих армии и ВВС США.
 

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