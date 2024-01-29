



В сети опубликована информация об атакованной в Иордании американской базе

В сети появилась информация об атакованной в Иордании американской базе.



Атака была совершена иранскими прокси. Убиты 3 американских военнослужащих, более 30 пострадали.



Американские военные заявили, что атака произошла на базе вблизи сирийской границы.



Название базы не разглашается, но человек, знакомый с этим вопросом, назвал ее Tower 22 в Иордании - база, занимающая стратегически важное место в Иордании, на самом северо-востоке, где границы страны пересекаются с Сирией и Ираком.



Об этой базе мало что известно. Речь идет о комплексе логистической поддержке, и на базе находятся 350 военнослужащих армии и ВВС США.

