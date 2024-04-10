



В Сьерра-Леоне объявили ЧП: наркотик kush превращает людей в зомби

Президент Сьерра-Леоне Президент Джулиус Маада Био объявил чрезвычайное положение в стране из-за опасного наркотика, который превращает людей в зомби, а также создал Национальную группу по борьбе с кризисом "Куша", пишет ВВС.



Куш (kush) – психоактивная смесь веществ, которые вызывают зависимость, – распространялся в стране в течение многих лет. Президент назвал этот наркотик "смертельной ловушкой", который представляет собой "экзистенциальный кризис".



Одним из многочисленных ингредиентов наркотика являются человеческие кости, которые значительно усиливают его действие, превращая людей в буквальном смысле в зомби. Поэтому дилеры массово раскапывают могилы, из-за чего кладбища взяты под усиленную охрану.



Как отмечают власти, за последние четыре года смесь "Куша", которая включает марихуану, фентанил, трамадол и человеческие кости, уже унесла сотни жизней. Новый наркотик особенно популярен среди молодежи, около 60% наркоманов употребляет именно его, что стало катастрофой для Сьерра-Леоне.



Правда, официальных данных о точном количестве смертей нет.