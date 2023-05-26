



В Санкт-Петербурге сообщили о двух диверсиях на ж/д

В пятницу, 26 мая, в Санкт-Петербурге сообщили сразу о двух диверсиях на железной дороге.



По данным Telegram-канала SHOT, они были совершены в течение десяти часов.



Первый инцидент произошел на станции Дачное. Там сожгли релейный шкаф. Дежурный увидел следы взлома вентиляционных отверстий релейных шкафов и следы гари на оборудовании.



На месте происшествия нашли зажигалку, жидкость для розжига и тюбик от зубной пасты.



Еще один инцидент произошел на другом конце города. Уточняется, что были поджжены сразу два релейных шкафа на станции Заневский Пост-1.



Один из них выгорел полностью. По версии следствия, объекты перед поджогом не взламывали, а открыли их заранее.



"Проверяется версия, что обе диверсии могли совершить одни и те же люди: между поврежденными объектами — 17 км по прямой», - сказано в сообщении.