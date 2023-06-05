



В России заявили о падении двух беспилотников в Калужской области

В Калужской области Российской Федерации на трассу упали два беспилотника.



Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.



"Сегодня (5 июня – ред.) утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия", - сказано в заявлении.



Позже сразу несколько российских Telegram-каналов опубликовали фото упавших беспилотников.



Также жители Думинич сообщили, что в воскресенье вечером они видели в небе объект, похожий на беспилотник, который направлялся в сторону Москвы.



Жители Жиздринского района также рассказали, что беспилотник шел над трассой со скоростью 140–150 км/ч по прямой траектории в сторону российской столицы.



Отмечается, что размах крыльев БПЛА около 1,5-2 метров, на нем была видеокамера, а подвешенных боеприпасов не было.



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