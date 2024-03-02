



В РФ взорвалась электроподстанция, питающая оборонные заводы

В ночь на 2 марта в Екатеринбурге прогремел взрыв на электроподстанции, которая питает три оборонных завода РФ.



По данным российских СМИ, местные жители услышали ночью "хлопок", за которым последовала яркая вспышка.



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Речь идет о подстанции "Калининская". По словам российских властей, взрыв прогремел якобы из-за короткого замыкания. Повреждения получил трансформатор.



По неофициальным данным, на объекте было найдено взрывное устройство. Информация о пострадавших не поступала.