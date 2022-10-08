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В РФ вновь обвинили ВСУ в обстреле Белгородской области
08.10.2022 18:17 Алина Груднева

В РФ вновь обвинили ВСУ в обстреле Белгородской области

В субботу, 8 октября, села и город Грайворон Белгородской области попали под обстрел.

 
Губернатор региона Вячеслав Гладков, традиционно, обвинил в обстреле Украину.
 
"Сегодня ВСУ весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района. Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана", - сказал он. 
 
В Украине информацию об обстреле российской территории не подтверждают.

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