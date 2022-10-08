



В РФ вновь обвинили ВСУ в обстреле Белгородской области

В субботу, 8 октября, села и город Грайворон Белгородской области попали под обстрел.

Губернатор региона Вячеслав Гладков, традиционно, обвинил в обстреле Украину.

"Сегодня ВСУ весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района. Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана", - сказал он.

В Украине информацию об обстреле российской территории не подтверждают.