



В РФ "пропал" новый командир ЧВК "Вагнер"

В России перестал выходить на связь новый командир ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров ("Лотос"), который взял на себя управление наемниками после убийства Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.



ОБ этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник.



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По неподтвержденным данным, "Лотоса" задержали.



"Он выгодно смотрелся на фоне Андрея Трошева, который откололся от основных сил ЧВК и перешел под начало Минобороны РФ. Со временем Елизаров сблизился с Росгвардией, что также пошатнуло его репутацию в кругах преданных идеям "Вагнера", - сказано в сообщении.