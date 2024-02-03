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В РФ "пропал" новый командир ЧВК "Вагнер"
03.02.2024 12:10 Алина Груднева

В РФ "пропал" новый командир ЧВК "Вагнер"

В России перестал выходить на связь новый командир ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров ("Лотос"), который взял на себя управление наемниками после убийства Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

ОБ этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник. 

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По неподтвержденным данным, "Лотоса" задержали.

"Он выгодно смотрелся на фоне Андрея Трошева, который откололся от основных сил ЧВК и перешел под начало Минобороны РФ. Со временем Елизаров сблизился с Росгвардией, что также пошатнуло его репутацию в кругах преданных идеям "Вагнера", - сказано в сообщении.

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