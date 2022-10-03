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В РФ произошла массовая драка между мобилизованными и контрактниками
03.10.2022 17:58 Александр Юзовский

В РФ произошла массовая драка между мобилизованными и контрактниками

В одной из российских воинских частей произошла потасовка между контрактниками и мобилизованными.

Согласно информации Telegram-канала "База", инцидент произошел в Алабино Московской области.

Сообщается, что контрактники "захотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны", но в ответ были избиты. Канал утверждает, что в массовой драке пострадали порядка 20 контрактников, им удалось "спастись, лишь закрывшись в одном из помещений части". 

На место происшествия прибыла военная полиция и сотрудники МВД, но военным "удалось договориться".

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