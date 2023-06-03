



В РФ патологоанатом-сатанист убил партнершу во время БДСМ-игр

В российской Тульской области патологоанатом заподозрен в причастности к убийству психиатра-нарколога, с которой он состоял в отношениях.



Об этом сообщает Mash.



Пара сожительствовала в течение двух лет. В середине прошлого месяца женщина перестала выходить на работу.



Тревогу подняли ее коллеги, которые и обратились в полицию. Тело психиатра-нарколога обнаружили спустя несколько дней на съемной квартире.



Патологоанатома, подозреваемого в убийстве сожительницы, в скором времени удалось найти. В ходе обыска у него в машине нашли предметы для БДСМ, сатанинскую атрибутику, игральные карты и рецептурные наркотики. Предполагается, что БДСМ-игры могли привести к смерти жертвы.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ".

