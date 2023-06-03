Новости » Происшествия
полиция рф
03.06.2023 21:05 Алина Груднева

В РФ патологоанатом-сатанист убил партнершу во время БДСМ-игр

В российской Тульской области патологоанатом заподозрен в причастности к убийству психиатра-нарколога, с которой он состоял в отношениях.

Об этом сообщает Mash.

Пара сожительствовала в течение двух лет. В середине прошлого месяца женщина перестала выходить на работу.

Тревогу подняли ее коллеги, которые и обратились в полицию. Тело психиатра-нарколога обнаружили спустя несколько дней  на съемной квартире.

Патологоанатома, подозреваемого в убийстве сожительницы, в скором времени удалось найти. В ходе обыска у него в машине нашли предметы для БДСМ, сатанинскую атрибутику, игральные карты и рецептурные наркотики. Предполагается, что БДСМ-игры могли привести к смерти жертвы.
 
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы