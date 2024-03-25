



В РФ эвакуация из-за угроз взрыва произошла в нескольких регионах

В понедельник, 25 марта, эвакуация из-за угрозы взрыва прошла в нескольких российских регионах.



Изначально поступила информация о бомбах в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова.



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Также в Москве эвакуировали ТРК "Мозаика" и ТЦ "Город". В Санкт-Петербурге поступило сообщение о минировании торгового дома "Пассаж" на Невском проспекте. В Волгограде - ТРК "Мармелад", в Екатеринбуре - в поликлинике при клиническом перинатальном центре на ул. Антона Валека, а в Уфе - угроза взрыва в колледже статистики.



Везде работают правоохранители и кинологи.