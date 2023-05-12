



В результате утечки ядовитого газа в Индии госпитализированы 25 детей

В результате утечки ядовитого газа на севере Индии, медики госпитализировали 25 школьников, пишет Синьхуа .



Инцидент произошел в городе Нангал, штат Пунджаб, где промышленное предприятие расположено по соседству со школой. “Сегодня 30 учеников и преподаватель государственной школы были доставлены в больницу после жалоб на удушье. Пятеро детей были выписаны, а 25 других взяты под медицинское наблюдение”, - рассказал Синьхуа представитель местных органов власти.



Школа, в которой учились дети, была немедленно временно закрыта.



Правительство штата уже начало расследование, призванное точно установить все подробности инцидента. “Предварительное расследование указывает на утечку аммиака с предприятия в Нангале. Наша команда посетила локацию и начала расследование”, - рассказал один из руководителей Совета по контролю за загрязнением Пунджаба Адарш Пал Видж.



За несколько дней до этого 11 человек, среди которых двое детей, погибли в результате утечки ядовитого газа в другом регионе Пунджаба.