



В Приморье физрук нарядился Снегурочкой на праздник и "попал" по ценностям

Доносом о покушении на семейные ценности закончился праздник в СШ№ 26 города Находка в Приморье. Там физрук шутки ради нарядился Снегурочкой на новогодний утренник.



Это произошло после того, как в Сети появились фото и видео с мероприятия. Местный житель пожаловался на них в чате телеграм-канала губернатора края Олега Кожемяко. “О каких ценностях семейных может идти речь”, — возмутился он.

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После этого школа удалила все материалы с утренника. Сотрудники учреждения вынуждены были объясняться в соцсетях, что, мол, учитель физкультуры играл роль волка из мультфильма “Ну, погоди!”. Согласно сюжету, персонаж переодевался в костюм Снегурочки. Как отметили администраторы страницы, дети были в восторге от представления.

