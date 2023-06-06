



В пригороде Хайфы сработает сирена ракетной тревоги

В среду, 7 июня, Служба тыла проведет испытание систем оповещения о ракетной угрозе.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, будет проверена готовность к чрезвычайным ситуациям в пригороде Хайфы - Нешер.



Военные предупреждают граждан о том, что сирена ракетной тревоги сработает в городе в 9:05.



Жителей этого района просят пройти в бомбоубежища и убедиться, что те хорошо укомплектованы.



В случае действительного нападения сирены ракетной тревоги сработают дважды.

