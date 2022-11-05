



В Польше стартовали военные учения стран Вышеградской четверки

В Польше стартовали военные учения стран Вышеградской четверки - Польши, Чехии, Словакии и Венгрии - под названием Puma-2022.



Учения проходят на полигоне Нова Демба в Подкарпатском воеводстве, сообщает издание РАР.



Как утверждается, учения продлятся до 9 ноября. В них также примут участие военные из Великобритании и США. Общее количество военных, которые будут задействованы в учениях, достигает 2000. Также будет привлечено около 300 единиц военной техники.



Целью учений является повышение слаженности союзнических войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции по взаимодействию с союзниками.