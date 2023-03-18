



В подмосковном Долгопрудном горит химзавод

Пожар начался на территории предприятия химической промышленности "Тонкий органический синтез" в подмосковном Долгопрудном, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



"По адресу: Лихачевский проезд, дом 5В, на территории предприятия "Тонкий органический синтез" произошел пожар. Горит цистерна для хранения таллового масла объемом 12 кубометров", – заявил собеседник информагентства.



Возгоранию присвоен третий уровень сложности. В результате распространения огня пострадал один человек.



Позже стало известно, что пожар был локализован на площади в 50 квадратных метров. По состоянию на 20:51 по московскому времени открытое горение ликвидировали.