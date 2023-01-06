



В Питере разгорелся скандал из-за первого новорожденного в 2023 году

В Санкт-Петербурге затравили уроженку республики Тыва, родившую сына 1 января в 00:01.



Об этом сообщают "Невские новости".



Роженицу и младенца затравили в соцсетях, обвинив женщину в том, что она "неславянской внешности". Также ее обвинили в том, что она не стала рожать на родине. По словам депутата Госдумы, Шолбан Кара-оол, это была попытка "столкнуть народы России лбами" и подорвать обстановку в стране.



"Об этом позитивном новогоднем событии рассказали местные СМИ, но никак не ожидали набега "шакалов", цель которых любым способом скомпрометировать русских, столкнуть лбами наши народы, создать межнациональный конфликт. Все это банальные мутные технологии, избитые приемы и заготовленные фразы, работа все тех же антироссийских ресурсов, откуда активно распространяются провокации", — возмутился он.



Кара-оол пообещал направить официальные обращения во все инстанции с требованием "наказать подлецов".

